В Папуа-Новой Гвинее отменили смертную казнь

Парламент Папуа-Новой Гвинеи отменил закон, позволяющий применять смертную казнь как высшую меру наказания за тяжкие преступления, передает газета Post and Courier.

После отмены закона о смертной казни высшей мерой наказания станет пожизненное заключение. Среди самых тяжких преступлений, по которым ранее предусматривалась смерть осужденного через повешение, были грабеж с применением насилия, государственная измена, пиратство, умышленное убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.

Те лица, которые ранее были приговорены к смертной казни, теперь будут отбывать пожизненное заключение с правом подать прошение на условно-досрочное освобождение только спустя 30 лет после отмены закона. С 2015 года список таких преступников состоял из 15 человек.

Высшая мера не применялась в стране уже более 60 лет, последний случай был зарегистрирован в 1954 году под руководством колониальной власти Австралии. В 1970-х годах власти запретили смертную казнь, но в 1991 году она была вновь введена.

В 2013 году закон был доработан с учетом новых способов приведения приговора в исполнение. Помимо смерти через повешение судья мог назначить казнь в виде смертельной инъекции, лишения кислорода, расстрела и электрического стула.

К 2022 году власти приняли решение об отмене смертной казни из-за отсутствия должной инфраструктуры для исполнения приговоров и несовершенства административных механизмов.

20 января также стало известно, что в Пакистане суд приговорил к смертной казни 26-летнюю местную жительницу Анику Атик (Aneeqa Ateeq) за то, что она отправляла богохульные сообщения в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook.

6 января депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуть в Россию смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц. По его мнению, персональную ответственность должны нести также те структуры, которые отвечают за поведение и нахождение таких преступников на свободе.