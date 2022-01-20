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Женщину приговорили к смертной казни за сообщения в WhatsApp

Cуд Пакистана приговорил женщину к смертной казни за богохульные карикатуры в WhatsApp

Фото: Muhammed Ibrahim Ali / Globallookpress.com

В Пакистане суд приговорил к смертной казни 26-летнюю местную жительницу Анику Атик (Aneeqa Ateeq) за то, что она отправляла богохульные сообщения в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook. Об этом сообщает издание The Guardian.

Молодую женщину признали виновной и приговорили к высшей мере наказания после жалобы одного из ее знакомых. Мужчина рассказал, что Атик отправляла ему в WhatsApp богохульные карикатуры на исламских пророков и сообщения с критикой святых, а также использовала учетную запись в Facebook для рассылки подобных материалов другим пользователям. «Она намеренно оскорбляла святых и религиозные убеждения мусульман», — говорится в заявлении.

Сама женщина отказалась признать свою вину. Атик подчеркнула, что является мусульманкой. По ее словам, знакомый специально втянул ее в дискуссию о религии, чтобы отомстить за отказ поддерживать с ним дружеские отношения.

Ранее сообщалось, что власти Пакистана спасли восьмилетнего мальчика от казни, потребовав от местной полиции снять с него все обвинения в богохульстве. Уточнялось, что ребенка хотели лишить жизни за якобы предумышленное мочеиспускание в библиотеке медресе, где была религиозная литература.

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Евгения Наумова
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