Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно о передвижениях подозреваемой в убийстве Дугиной

«ДАН»: мать подозреваемой в убийстве Дугиной заявила, что в июле Вовк была в Мариуполе
Наталья Вовк

Наталья Вовк. Фото: ФСБ РФ

Стало известно о передвижениях украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве русской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом рассказала мать подозреваемой Надежда Вовк, передает «Донецкое агентство новостей» («ДАН»).

По ее словам, они виделись с дочерью в июле. «Мы особо с ней не общались, она за границей была какое-то время. Когда дочь приехала из-за границы [в Мариуполь], она, как положено, прошла фильтрацию, оформила пропуск на машину. Я знаю, что с этим у нее все было хорошо», — сказала родственница Натальи Вовк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Захарова предупредила власти Латвии о расколе внутри страны из-за памятников
Лариса Лужина высказалась об отъезде Чулпан Хаматовой из России
Стало известно о передвижениях подозреваемой в убийстве Дугиной
Появились кадры окутанного смогом от рязанских пожаров российского города
Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в России
Стало известно о согласии Зеленского подать в отставку в феврале
Стал известен новый генпродюсер RTVI
Названа вакансия в регионах в заплатой в 400 тысяч рублей
В России оценили возможность удара «Кинжалом» по комплексу ПРО в Румынии
У посольства США в Москве появились изображения противопехотных мин «Лепесток»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.