Стало известно о передвижениях подозреваемой в убийстве Дугиной

«ДАН»: мать подозреваемой в убийстве Дугиной заявила, что в июле Вовк была в Мариуполе

Стало известно о передвижениях украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве русской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом рассказала мать подозреваемой Надежда Вовк, передает «Донецкое агентство новостей» («ДАН»).

По ее словам, они виделись с дочерью в июле. «Мы особо с ней не общались, она за границей была какое-то время. Когда дочь приехала из-за границы [в Мариуполь], она, как положено, прошла фильтрацию, оформила пропуск на машину. Я знаю, что с этим у нее все было хорошо», — сказала родственница Натальи Вовк.