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Папа Римский назвал Дарью Дугину невинной жертвой войны

Папа Римский заявил, что Дарья Дугина стала одной из невинных жертв, убитых из-за войны

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск назвал дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарью одной из невинных жертв, погибших из-за войны. Так он прокомментировал новость о ее убийстве, передает Reuters.

Понтифик выразил соболезнования по поводу смерти Дугиной.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о непричастности Киева к убийству дочери Дугина. Она назвала это заявление «очередным звеном в цепочке лжи».

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк.

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Виктория Кондратьева
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