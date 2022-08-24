Супруга принца Гарри Меган Маркл показала лицо без макияжа в ходе беседы в Zoom

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от макияжа и укладки во время рабочего звонка и привлекла внимание журналистов. Снимки публикует издание Hello.

Герцогиня Сассекская показала естественную внешность в ходе беседы на платформе Zoom. Знаменитость предстала на видеоконференции в темном свитере, с натуральными кудрявыми волосами и без косметики на лице. Известно, что телезвезда обсуждала условия записи ее серии подкастов под названием Archetypes.

Пользователи сети восхитились внешним видом Маркл в многочисленных постах в Twitter. «Шикарная женщина», «Посмотрите, как Меган прекрасно выглядит», «Ей и не нужна косметика», «Просто принцесса», «Как же замечательно она выглядит», — высказывались поклонники.

В феврале Меган Маркл запечатлели в платье и украшениях за 30 миллионов рублей. Жена принца Гарри посетила премию NAACP Image Award и получила награду за особый вклад в развитие женского приюта в Техасе. Ее сфотографировали в сшитом на заказ синем платье на одно плечо с разрезом на ноге бренда Christopher John Rogers стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (141,5 тысячи рублей).