Меган Маркл вышла в свет в платье и украшениях за 30 миллионов рублей

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл вышла в свет в наряде и украшениях за 30 миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Пара появилась на премии NAACP Image Award и получила награду за особый вклад в развитие женского приюта в Техасе. Так, 40-летняя герцогиня выбрала для мероприятия сшитое на заказ синее платье на одно плечо с разрезом на ноге бренда Christopher John Rogers стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (223 тысячи рублей).

Ее образ дополнили серебристые босоножки на каблуках, обручальное кольцо стоимостью 260 тысяч фунтов стерлингов (29 миллионов рублей), а также браслеты и серьги, суммарная цена которых составляет около семи тысяч фунтов стерлингов (781 тысяча рублей).

В свою очередь, принц Гарри был одет в классический черный костюм и белую рубашку.

Читатели издания оценили образ Маркл в комментариях под снимками. «Она одевается намного лучше, чем Кейт. И, пожалуйста, не судите о цене. Меган делает большой вклад в благотворительность», «Она выглядит великолепно», «Мне нравится это платье!», «Платье потрясающее. Ее волосы также восхитительны. Она всегда выглядит красиво в синем», — высказывались они.

Ранее в феврале сообщалось, что один из нарядов Меган Маркл стал платьем 2021 года по версии Музея Моды в Бате. Речь идет о черном платье с поясом итальянского бренда Armani, в котором она появилась во время интервью с Опрой Уинфри.