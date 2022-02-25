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Один из нарядов Меган Маркл стал платьем 2021 года

Музей Моды в Бате назвал платьем 2021 года наряд Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри

Фото: Reuters

Музей Моды в Бате, Англия, назвал один из нарядов жены принца Гарри Меган Маркл платьем 2021 года. Об этом сообщает Mirror.

Известно, что во время интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри герцогиня Сассекская была одета в черное платье с поясом итальянского бренда Armani. Его стоимость составляет 3300 фунтов стерлингов (363 тысячи рублей). Свой наряд она дополнила темными туфлями на каблуке с острым носом, бриллиантовым браслетом, принадлежавшим принцессе Диане, и колье.

Аналогичная версия платья станет последним экспонатом главной выставки учреждения под названием «История моды в 100 предметах». По словам представителей музея, упомянутое интервью навсегда останется в британском коллективном сознании, поскольку оно «символизирует возрождение, самовозрождение и духовное просветление, а также способность к процветанию, несмотря на непростые условия».

8 марта 2021 года телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Маркл призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.

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Айсель Эюбова
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