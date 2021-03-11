Зрители углядели «птичий помет» на платье Меган Маркл во время интервью

Пользователи сети высмеяли наряд жены принца Гарри Меган Маркл во время скандального интервью, которое она дала американской телеведущей Опре Уинфри. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Герцогиня Сассекская снималась в черном платье с поясом итальянского бренда Armani. Его стоимость составляет 3300 фунтов стерлингов (339 тысяч рублей).

Принт в виде белых клякс на наряде Маркл привлек внимание зрителей, поскольку они углядели в нем сходство с птичьим пометом. «Такое ощущение, что чайка сходила в туалет на одну сторону платья Меган», «Принт на платье — это птичий помет», «Я не могу смотреть на платье Меган, ощущение, что на нее напали чайки», — писали юзеры.

Ранее в марте зрители подняли на смех носки принца Гарри во время того же интервью. На размещенном в сети ролике он запечатлен в светло-сером костюме и черных носках. При этом на кадрах видно, что носки оказались слишком короткими для выбранных принцем брюк и оголяют ноги. Фанаты посчитали, что герцог Сассекский перестал уделять своему внешнему виду должное внимание после переезда в США.

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.