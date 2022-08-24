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Минюст внес еще одну российскую организацию в список экстремистских

Минюст внес движение «Граждане СССР» в список экстремистских объединений

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Минюст России внес еще одну организацию — общественное объединение граждане «СССР» — в список организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Дополненный список опубликован на сайте министерства.

Согласно опубликованному документу, экстремистскими являются и аналоги движения, имеющие расшифровки «Держава Союз Советских Светлых Родов», «Совет Советских Социалистических Районов», «Совет Союза Советских Социалистических Районов», «Верховный Совет Воинов Державы Союза Советских Светлых Родов» и другие.

Министерство юстиции отмечает, что решение о внесении в этот реестр было принято на основании решения Самарского областного суда от 16 июня 2022 года.

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Валерий Розенберг
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