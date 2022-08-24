В России захотели самостоятельно рассчитывать цены на нефть

«Ведомости»: ФАС предложила сформировать российский индекс цен на нефть и НГХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила сформировать актуальные российские индексы цен на нефть и продукцию нефтегазохимии (НГХ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. Разработчиком проекта захотела стать сама ФАС.

Представитель ведомства заявил, что инициатива направлена на отказ от зарубежных индикаторов на фоне продолжающегося санкционного давления. Сейчас цены на российскую нефть марки Urals регулируются на основе данных международных компаний Argus и S&P Global Platts. В то же время индексы для определения стоимости продуктов НГХ на российском рынке отсутствуют. Создание отечественных индикаторов позволит России самостоятельно рассчитывать цены на нефть и нефтепродукты, а также сдержать «необоснованный» рост цен и «расширить линейку возможностей» для реализации товаров.

Для развития проекта ФАС предлагает расширить перечень предоставляемой на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) информации о внебиржевых договорах по поставкам нефти. Планируется также регулировать торги продукцией НГХ на бирже — постановление о минимальных объемах продаж парафинов, ортоксилола, толуола, технического метанола и изопропилового спирта может быть подготовлено в четвертом квартале 2023 года. Компании, занимающие большую часть рынка, должны будут поставлять на биржу минимум 10 процентов от общих объемов продаж в стране.

Представитель СПбМТСБ заявил, что биржа «готова к проведению регулярных торгов нефтегазохимическими товарами». Однако для реализации проекта потребуется время, поскольку пока на бирже торгуются незначительные объемы продукции НГХ, сообщил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Один из источников издания отметил, что на внутреннем рынке ряда продуктов НГХ «складывается ситуация, близкая к олигополии» (ситуация, при которой основную часть рынка между собой делят несколько крупных компаний — прим. «Ленты.ру»). По его мнению, внутренние цены не всегда объективно отражают обстановку на рынке, поскольку за рубежом российскую продукцию покупают с дисконтом, что «создает для российских производителей почву для давления на потребителей и завышения цен». Предложение ФАС может частично решить проблему, но за счет вывода на биржу реально сформировать более прозрачные индикаторы рыночной цены, заявил он.

В рамках проекта служба также предложила обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу. Представитель ведомства рассказал, что мера направлена на повышение прозрачности отрасли.