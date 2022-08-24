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В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества

Сенатор Перминов: призыв Латвии изолировать часть русского общества требует реакции

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Призыв изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей, который озвучил президент Латвии Эгилс Левитс, требует самой жесткой реакции. Так на него ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, сообщают «Известия».

По словам сенатора, после переписывания истории и демонтажа памятников идет запуск зачистки по признаку «русскоязычности». Когда жители страны объявляются изолируемой частью общества, можно только сделать вывод, что это «возрождение гитлеровщины в XXI веке», подчеркнул Перминов.

Ранее Левитс заявил, что в латвийском обществе появилась «нелояльная государству» русскоязычная часть, которую нужно изолировать. «С начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — заключил он.

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Сергей Истомин
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