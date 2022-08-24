В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества

Сенатор Перминов: призыв Латвии изолировать часть русского общества требует реакции

Призыв изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей, который озвучил президент Латвии Эгилс Левитс, требует самой жесткой реакции. Так на него ответил заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, сообщают «Известия».

По словам сенатора, после переписывания истории и демонтажа памятников идет запуск зачистки по признаку «русскоязычности». Когда жители страны объявляются изолируемой частью общества, можно только сделать вывод, что это «возрождение гитлеровщины в XXI веке», подчеркнул Перминов.

Ранее Левитс заявил, что в латвийском обществе появилась «нелояльная государству» русскоязычная часть, которую нужно изолировать. «С начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — заключил он.