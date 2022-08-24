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В Латвии призвали изолировать «нелояльных государству» русскоязычных жителей

Президент Латвии призвал «разобраться» с «нелояльными государству» русскоязычными жителями
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Фото: Ints Kalnins / Reuters

В латвийском обществе появилась «нелояльная государству» русскоязычная часть, которую нужно контролировать. С таким призывом выступил президент республики Эгилс Левитс, его цитирует ТАСС.

«С начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача — разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», — заявил глава государства.

Ранее Левитс говорил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы.

Также в Латвии озвучивали предложения исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН). Министр обороны республики Артис Пабрикс посчитал такое решение правильным из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Он сравнил нынешнюю ситуацию с исключением СССР из Лиги Наций в 1939 году после его нападения на Финляндию.

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Варвара Кошечкина
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