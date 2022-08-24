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Три человека пострадали в результате пожара на севере Москвы

Три человека пострадали в результате пожара на складе на севере Москвы

Фото: Shutterstock

Три человека пострадали в результате пожара на складе на севере Москвы. Об этом в среду, 24 августа, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает АГН «Москва».

Возгорание произошло в трехэтажном здании в Сигнальном проезде в столичном районе Отрадное. Сначала площадь оценивалась в 150 квадратных метров, но позже выросла до 800.

Дополнение: один человек в результате пожара погиб, передает АГН «Москва».

О возгорании также сообщили жители Балашихи. По словам очевидцев, горит лес. Ранее 24 августа на видео сняли, предположительно, лесной пожар в Ногинском районе Московской области.

Ранее директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев сообщил, что лесной пожар из Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья.

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Евгения Куликова
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