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Пожары из Рязанской области начали распространяться в сторону Подмосковья

Власти Владимирской области: рязанский пожар распространяется в сторону Подмосковья
СюжетЛесные пожары:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Лесной пожар из Рязанской области распространяется в сторону Шатурского района Московской области, а не в сторону границы Владимирской области. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства российского региона Евгений Малышев, его цитирует ТАСС.

«На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад», — сообщили власти Владимирской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в стране. По его словам, борьба с огнем проходит сложно и требует привлечения масштабных ресурсов. Глава государства поручил быстрее ликвидировать очаги распространения огня.

Путин, оценивая масштабы пожаров в России, сообщил, что их общая площадь в 2022 году в 2,8 раза меньше, чем в 2021-м. Он объяснил сложную ситуацию с природными пожарами в российских регионах аномальными погодными условиями.

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Анастасия Шейкина
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