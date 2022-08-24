Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в России

Президент России Путин заявил, что борьба с лесными пожарами проходит сложно

Фото: roya ann miller / Unsplash

Борьба с лесными пожарами в России проходит сложно и требует привлечения масштабных ресурсов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по вопросу о ликвидации природных возгораний. Трансляция совещания ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы — практически по всему континенту [борьба] идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Не обошло стороной это природное бедствие и нас, Россию», — объявил президент.

Глава государства отметил, что пожары угрожают и населенным пунктам, так как в Рязанской области возгорания зафиксированы в пятикилометровой зоне от сел. Также Путин добавил, что существует риск ухудшения пожароопасной обстановки на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Рязанскую область охватили мощные пожары — там горит более 9 тысяч гектаров леса. В регионе ввели режим ЧС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Захарова предупредила власти Латвии о расколе внутри страны из-за памятников
Лариса Лужина высказалась об отъезде Чулпан Хаматовой из России
Стало известно о передвижениях подозреваемой в убийстве Дугиной
Появились кадры окутанного смогом от рязанских пожаров российского города
Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в России
Стало известно о согласии Зеленского подать в отставку в феврале
Стал известен новый генпродюсер RTVI
Названа вакансия в регионах в заплатой в 400 тысяч рублей
В России оценили возможность удара «Кинжалом» по комплексу ПРО в Румынии
У посольства США в Москве появились изображения противопехотных мин «Лепесток»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.