Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в России

Президент России Путин заявил, что борьба с лесными пожарами проходит сложно

Борьба с лесными пожарами в России проходит сложно и требует привлечения масштабных ресурсов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по вопросу о ликвидации природных возгораний. Трансляция совещания ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы — практически по всему континенту [борьба] идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Не обошло стороной это природное бедствие и нас, Россию», — объявил президент.

Глава государства отметил, что пожары угрожают и населенным пунктам, так как в Рязанской области возгорания зафиксированы в пятикилометровой зоне от сел. Также Путин добавил, что существует риск ухудшения пожароопасной обстановки на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Рязанскую область охватили мощные пожары — там горит более 9 тысяч гектаров леса. В регионе ввели режим ЧС.