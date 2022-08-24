Путин заявил о вызывающих «особое беспокойство» пожарах под Рязанью

Президент Путин заявил об «особом беспокойстве» в связи с лесными пожарами под Рязанью

Лесные пожары в Рязанской области вызывают особое беспокойство, важно быстрее ликвидировать очаги распространения огня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в среду, 24 августа, пишет ТАСС.

Глава государства поручил кабмину принять меры для ликвидации возгораний. «Из-за сильного ветра пожары в Рязанской области, к сожалению, продолжают распространяться. Их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов», — сказал Путин.

В регионе горят не только земли лесного фонда, пламя перекинулось на Окский и Мещерский заповедники, отметил он. Путин призвал в борьбе с лесными пожарами действовать на опережение и оказывать помощь гражданам.

Накануне врио главы Рязанской области Павел Малков рассказал, что пожары угрожают пяти населенным пунктам. Он пояснил, что в районе лесных пожаров сохраняется неблагоприятная погода.

Пожар в Рязанской области будет локализован в течение двух-трех дней и ликвидирован в срок до двух недель, но при условии, что не появятся новые осложняющие его тушение факторы, добавил Малков.

22 августа врио губернатора ввел на всей территории Рязанской области режим ЧС. Оценивая обстановку, Малков подчеркивал, что площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться.

