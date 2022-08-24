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Глава Рязанской области заявил об угрозе лесных пожаров пяти населенным пунктам

Врио главы Рязанской области Малков заявил, что пожары угрожают пяти населенным пунктам
СюжетЛесные пожары:

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Лесные пожары в Рязанской области угрожают пяти населенным пунктам. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков во время совещания по борьбе с лесными пожарами в России, передает ТАСС.

Он рассказал, что в районе поселений, находящихся близко к пожарам, проведена опашка земли. «На подступах ведется постоянная борьба с огнем, но там, где была особо выраженная опасность, жители эвакуированы, частично разъехались по родственникам, частично были доставлены в ПВР [пункты временного размещения]», — отчитался Малков президенту Владимиру Путину.

По его словам, в районе лесных пожаров сохраняется неблагоприятная погода. Тушению огня мешает жара, сильный ветер и отсутствие осадков, которые в ближайшие дни не ожидаются.

Пожар в Рязанской области будет локализован в течение двух-трех дней и ликвидирован в срок до двух недель, но при условии, что не появятся новые осложняющие его тушение факторы, подчеркнул Малков.

Ранее врио губернатора ввел на всей территории региона режим ЧС. Оценивая обстановку, он заявил, что площадь, пройденная огнем, продолжает медленно увеличиваться.

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Константин Лысяков
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