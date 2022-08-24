Путин оценил масштабы лесных пожаров в России

Путин заявил, что площадь лесных пожаров в 2022 году почти в 3 раза меньше, чем в 2021-м

Общая площадь лесных пожаров в России в 2022 году в 2,8 раза меньше, чем в 2021-м. Масштабы стихийного бедствия оценил президент страны Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, в связи с аномальными погодными условиями в ряде регионов европейской части страны в настоящее время ситуация сложная. Прежде всего речь идет о природных пожарах в Рязанской области, подчеркнул Путин.

Ранее президент России заявил, что лесные пожары в Рязанской области вызывают особое беспокойство, необходимо быстрее ликвидировать очаги распространения огня. Кроме того, он поручил правительству принять меры для ликвидации возгораний.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горит свыше 9 тысяч гектаров леса.