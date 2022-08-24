Запад обвинили в превращении Украины в оружейный полигон

GT: Запад превратил Украину в полигон для испытания оружия и мясорубку для ослабления РФ

Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия и мясорубку для ослабления России, говорится в статье китайского издания Global Times (GT).

Отмечается, что начало российской спецоперации на Украине, ее длительность и далеко идущие последствия в значительной степени превзошли все ожидания. «Американские и другие западные СМИ часто используют слово "неожиданный" при рассмотрении этого конфликта: неожиданно, что конфликт длится так долго; неожиданно, что цена, которую заплатили европейцы, так высока; неожиданно, что "болезненных последствий" так много», — отмечается в материале.

По данным издания, на сегодняшний день отношения России с Европой стали враждебными, и от сотрудничества и молчаливого взаимопонимания, которые существовали ранее, в настоящее время почти ничего не осталось.

Авторы статьи пишут, что «силы санкций», сформированные Соединенными Штатами, опустили курс евро до 20-летнего минимума. Кроме того, в крупных европейских странах стремительно растет инфляция. Отмечается, что сейчас втянутые в это стороны пытаются рассчитать не как «немного больше выиграть», а как «чуть меньше проиграть». По данным издание, чем дольше «игра» будет продолжаться, «тем глубже будут шрамы».

Авторы статьи сообщили также о тех, кто боится, что конфликт внезапно прекратится, и пытаются подтолкнуть его к продолжению. Они отметили, что в западных изданиях в последние несколько дней редко встречаются призывы к миру.

При этом многие американские СМИ «с беспокойством» указывают на то, что поддержка Украины уменьшается. В то же время телеканал CNN ранее заявил, что «суровая зима станет испытанием для поддержки Украины Европой, как никогда ранее».

Издание назвало абсурдным то, что «инициатор этого кровавого конфликта превратился в так называемое олицетворение справедливости и блюстителя мира». Авторы пишут, что Украина уже получила ракетные установки, вертолеты, тактические транспортные средства и ракеты от Соединенных Штатов и их союзников, а также более десяти миллиардов долларов военной помощи и «всевозможные дешевые похвалы и поощрения от западных политиков и СМИ». При этом Киев «не получил обязательств в сфере безопасности от США и Запада».

Как пишет издание, ценой, которую Украина платит за помощь западных государств, стало то, что обширные черноземы страны «превратились в испытательный полигон для американского и западного оружия и в мясорубку для ослабления России». Запад также обвинили в стремлении скопировать все это и в других частях мира, создавая региональные кризисы «во имя мира».

Ранее NBC News сообщил, что новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять «месяцы или годы». Американские чиновники рассказали изданию, что Пентагон просил о системах противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковых системах, а также беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут украинской армии «еще месяцы или годы», поскольку они до сих пор разрабатываются.

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