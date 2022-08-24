Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Запад обвинили в превращении Украины в оружейный полигон

GT: Запад превратил Украину в полигон для испытания оружия и мясорубку для ослабления РФ

Фото: Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Запад превратил Украину в полигон для испытания своего оружия и мясорубку для ослабления России, говорится в статье китайского издания Global Times (GT).

Отмечается, что начало российской спецоперации на Украине, ее длительность и далеко идущие последствия в значительной степени превзошли все ожидания. «Американские и другие западные СМИ часто используют слово "неожиданный" при рассмотрении этого конфликта: неожиданно, что конфликт длится так долго; неожиданно, что цена, которую заплатили европейцы, так высока; неожиданно, что "болезненных последствий" так много», — отмечается в материале.

По данным издания, на сегодняшний день отношения России с Европой стали враждебными, и от сотрудничества и молчаливого взаимопонимания, которые существовали ранее, в настоящее время почти ничего не осталось.

Авторы статьи пишут, что «силы санкций», сформированные Соединенными Штатами, опустили курс евро до 20-летнего минимума. Кроме того, в крупных европейских странах стремительно растет инфляция. Отмечается, что сейчас втянутые в это стороны пытаются рассчитать не как «немного больше выиграть», а как «чуть меньше проиграть». По данным издание, чем дольше «игра» будет продолжаться, «тем глубже будут шрамы».

Авторы статьи сообщили также о тех, кто боится, что конфликт внезапно прекратится, и пытаются подтолкнуть его к продолжению. Они отметили, что в западных изданиях в последние несколько дней редко встречаются призывы к миру.

Материалы по теме:
Венгрия не поддержала санкции против России. Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
Венгрия не поддержала санкции против России.Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
17 мая 2022
Холодные войны. Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
Холодные войны.Германия и Россия годами поддерживали друга друга. Как события на Украине меняют их отношения?
2 апреля 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

При этом многие американские СМИ «с беспокойством» указывают на то, что поддержка Украины уменьшается. В то же время телеканал CNN ранее заявил, что «суровая зима станет испытанием для поддержки Украины Европой, как никогда ранее».

Издание назвало абсурдным то, что «инициатор этого кровавого конфликта превратился в так называемое олицетворение справедливости и блюстителя мира». Авторы пишут, что Украина уже получила ракетные установки, вертолеты, тактические транспортные средства и ракеты от Соединенных Штатов и их союзников, а также более десяти миллиардов долларов военной помощи и «всевозможные дешевые похвалы и поощрения от западных политиков и СМИ». При этом Киев «не получил обязательств в сфере безопасности от США и Запада».

Как пишет издание, ценой, которую Украина платит за помощь западных государств, стало то, что обширные черноземы страны «превратились в испытательный полигон для американского и западного оружия и в мясорубку для ослабления России». Запад также обвинили в стремлении скопировать все это и в других частях мира, создавая региональные кризисы «во имя мира».

Ранее NBC News сообщил, что новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять «месяцы или годы». Американские чиновники рассказали изданию, что Пентагон просил о системах противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковых системах, а также беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут украинской армии «еще месяцы или годы», поскольку они до сих пор разрабатываются.

Здесь и сейчас


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посольство России возмутили высказывания США о смерти Дугиной
СКР возбудил дело после суицида пытавшегося задушить двух россиянок студента
Психолог назвала причины отсутствия удовольствия от секса у женщин
В Запорожской области назвали независимость Украины «трагедией»
Москвичка поделилась впечатлениями о знаменитом конструкторе
В Египте прошли переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321
Запад обвинили в превращении Украины в оружейный полигон
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась обнаженной для обложки журнала
Вильфанд спрогнозировал температуру до 38 градусов в ряде регионов России
Путин одобрил перенос ответственности за утилизацию упаковки на производителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.