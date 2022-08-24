В британском правительстве высказались против запрета на выдачу виз россиянам

Глава Минобороны Британии Уоллес высказался против полного запрета на выдачу виз россиянам

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался против полного запрета на выдачу виз россиянам на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщает издание The Independent.

При этом глава Минобороны призвал правительство ужесточить правила въезда для граждан России. Уоллес сказал, что ему не нравится, как «жены российских олигархов развлекаются в Греции», пока российская армия проводит военную операцию на Украине.

«Я думаю, что это очень неправильно. Я думаю, проблема зародилась еще в 2014 году, когда Россия вторглась в Крым, незаконно аннексировала его, а затем в некоторых странах решили продолжать делать вид, как будто ничего на самом деле не изменилось», — заявил Уоллес.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы.