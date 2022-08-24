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Глава ДНР заявил об отсутвии логики в словах Зеленского

Глава ДНР Денис Пушилин: нет смысла искать логику в словах Зеленского
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так как в них отсутствуют смысл и логика. Об этом политик сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Слишком много внимания обращать на то, что заявляют высшие должностные лица украинского режима, не стоит» — сказал Пушилин. По его мнению, все заявления украинских властей противоречат друг другу «по военной линии, по офису президента и самому Зеленскому».

«Проводить здравый анализ, выстраивать какую-то логику и опираться, исходя из их заявлений, на их шаги — это время тратить», — добавил глава ДНР.

Пушилин также отметил, что президент Украины неадекватно воспринимает ситуацию, потому что «ему часто дают недостоверную информацию».

Ранее Пушилин прокомментировал ситуацию с обстрелом Донецка, заявив, что ответственность за обстрел города снарядами НАТО несет Запад.

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Татьяна Антоненко
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