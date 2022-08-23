Пушилин назвал ответственных за обстрел Донецка

Денис Пушилин заявил, что ответственность за обстрел Донецка снарядами НАТО несет Запад

Запад несет ответственность за обстрел Донецка 23 августа и гибель мирных граждан, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по городу снарядами НАТО. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Используются снаряды 155-го калибра, натовского образца. По сути, Запад причастен к целенаправленному уничтожению гражданских массивов в городе Донецк», — назвал ответственных Пушилин.

Он добавил, что ВСУ используют террористические методы, ведя огонь по гражданским объектам города. «Преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание», — резюмировал глава ДНР.

23 августа сообщалось, что артиллерийский обстрел ВСУ по центру Донецка повредил здание администрации главы республики. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», — рассказывали очевидцы. Сам Пушилин при этом не пострадал.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что от удара ВСУ погибли два человека. Еще шесть человек ранены, им оказывается необходимая медицинская помощь.