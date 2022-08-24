Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вильфанд предупредил жителей Москвы о рекордной жаре

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал жару до 35 градусов в столичном регионе

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В Москве и Подмосковье 24 и 25 августа воздух прогреется до 34-35 градусов тепла. О рекордной жаре в столичном регионе предупредил жителей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Анализ атмосферных процессов позволяет прогнозировать, что температура в Москве будет еще выше, чем ожидалось. Сегодня она будет достигать 32-34 градуса, а по области — даже 35 градусов. Это близко к рекордным значениям», — сказал метеоролог.

Материалы по теме:
«Я такого не видел никогда» В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
«Я такого не видел никогда»В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
30 июля 2021
«Тела людей не горели, а распухали от температуры» 10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
27 июля 2020

По его словам, в следующие дни аномально жаркая погода в Москве сохранится. Так, 25 августа в Москве будет 32-34 градуса, в области — до 35 градусов; 26 и 27 августа температура будет аналогичной. Вильфанд назвал подобные показатели термометров тревожными, подчеркнув, что температура до 29 августа будет выше нормы на 7-9 градусов.

Синоптик также предупредил о штормовом предупреждении в Москве из-за жаркой погоды. Вчерашние сутки стали вторыми по жаре за весь год, подчеркнул синоптик. «Вчера среднесуточная [температура воздуха] составила 24,8 градуса, а самая высокая была 23 июня — 24,9 градуса», — рассказал Вильфанд.

Ранее научрук Гидрометцентра пообещал жару до 38 градусов в Южном федеральном округе — в частности, в Сочи и Туапсинском районе. Аномальное тепло также придет в регионы Поволжского федерального округа — там с 24 по 26 августа температура превысит климатическую норму на 6-9 градусов и составит 30-34 градуса тепла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв Латвии изолировать часть русского общества
Американский военный обвинил страны Запада и Киев в высокомерии
Психолог назвала эффективные способы повысить уверенность в себе
Постеснявшихся звонить в домофон врачей обвинили в смерти россиянки
Троих россиян осудили за попытку продать золото на четыре миллиона рублей
Италия назвала сроки полного отказа от российского газа
Россияне потеряли интерес к покупке жилья в курортных городах
Лесные пожары в Рязанской области двинулись в сторону Подмосковья
Посол России на Кипре рассказал о получении угроз в день убийства Дугиной
Вильфанд предупредил жителей Москвы о рекордной жаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.