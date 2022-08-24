Военный аналитик назвал способ уничтожить американские ракеты на Украине

Военный аналитик Ходаренок предложил уничтожать ATACMS вместе с их операторами

США могут в следующем пакете военной помощи предоставить Украине дальнобойные ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS), однако есть два способа их уничтожения. Их порталу «Военное дело» назвал военный аналитик Михаил Ходаренок.

Эксперт выразил уверенность, что нет смысла тревожиться по поводу американских ракет у Украины. Однако, по его словам, стоит научиться им противостоять. Ходаренок заявил, что один из способов противодействия — уничтожить вооружения вместе с их операторами.

Он добавил, что для того, чтобы пресечь использования противником этих вооружений, стоит сместить фронт вглубь центральных регионов Украины. «Это не даст американским ракетам физической возможности поразить какие-то важные цели», — говорится в материале.

США могут передать Украине ракеты Army TACtical Missile System дальностью от 140 до 300 километров и боеприпас M982 Excalibur дальностью 30-60 километров.