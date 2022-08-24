Захарова сравнила убийство Дугиной с «Норд-Остом» и терактом в Беслане

Мария Захарова сравнила убийство Дарьи Дугиной с «Норд-Остом» и терактом в Беслане

Убийство дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарьи — не первая трагедия, через которую проходит Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире на «Радио Sputnik», опубликованном в ее Telegram-канале.

Дипломат сравнила убийство политолога с терактом в школе в Беслане и захватом театрального центра на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Она напомнила, что многие представители международного сообщества издевались над российской стороной, когда она проходила через эти атаки.

«Мы простили тогда и это тоже. Мы вновь протянули руку тем из международного сообщества, кто проявил себя в девяностые годы не с человеческой стороны и даже не с животной», — рассказала Захарова. По ее словам, Москва была готова к взаимовыгодным и партнерским отношениям с западными странами.

При этом представитель МИД напомнила, что в странах Запада принимали некоторых террористов как почетных гостей. «Они становились культовыми фигурами западного медиа-пространства», — заключила она.

Ранее Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи о непричастности Киева к убийству дочери Дугина. Она назвала это заявление «очередным звеном в цепочке лжи» киевского режима.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк.