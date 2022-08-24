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В России рассказали о худшем сценарии на Украине

В ЦАМТО заявили, что Украине могут поставляться все более новые и смертоносные вооружения

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Худшим сценарием развития событий на Украине станет поставка Киеву все более новых и смертоносных вооружений. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«Полные объемы во время боевых действий никто не раскроет, поэтому мы должны исходить из худших сценариев: более новых и смертоносных систем вооружений будет все больше», — заявил эксперт.

Агентство напоминает, что США могут передать Украине ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) дальностью от 140 до 300 километров и боеприпас M982 Excalibur дальностью 30-60 километров.

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В июле военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» заметил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), которые используют украинские военные, отличаются небольшой дальностью, что делает их уязвимыми.

В том же месяце издание Defence24 сообщило, что РСЗО M270A2 получила унифицированную с HIMARS систему управления огнем.

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Иван Потапов
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