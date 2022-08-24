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Россия призвала Запад и ООН решить проблему с экспортом ее продуктов

Небензя призвал Запад и ООН не откладывать решение проблем экспорта продуктов из России
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что страна просит Запад и ООН заняться решением финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту ее продуктов и удобрений. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок», — подчеркнул Небензя.

Дипломат напомнил, что срок зерновой сделки составляет 120 дней со дня ее подписания. Он призвал обратить внимание, что продлению соглашения «будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта». «Пока в этой части "зерновой сделки" есть существенные резервы», — заключил российский постпред в ООН.

Ранее МИД обвинил Запад в лицемерии из-за приоритетов в поставках зерна. Суда с украинским зерном идут на Запад, а не в порты развивающихся стран, подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати российского министерства Иван Нечаев.

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Марина Совина
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