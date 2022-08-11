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МИД обвинил Запад в лицемерии из-за приоритетов в поставках зерна

В МИД России заявили, что суда с зерном идут на Запад вместо развивающихся стран Африки

Фото: Shadati / globallookpress.com

Суда с украинским зерном идут на Запад, а не в порты развивающихся стран, что ставит под сомнение тезисы западных представителей о том, что политика Москвы стала причиной для продовольственного кризиса в Африке и Азии. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати (ДИП) МИД России Иван Нечаев, трансляция брифинга доступна на Rutube-аккаунте ведомства.

«К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет главным образом не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — рассказал он.

Замдиректора ДИП обвинил западные страны в лицемерии из-за установленных приоритетов в поставках украинского зерна и выразил надежду, что Запад обеспечит условия для выполнения всех пунктов Стамбульских договоренностей.

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна. Первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони» — вышло из порта Одессы 1 августа.

9 августа ООН анонсировала досмотр двух кораблей, идущих на Украину. Суда MV Petrel S и MV Brave Commander пройдут инспекцию в Мраморном море.

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Виктория Кондратьева
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