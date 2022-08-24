Психолог назвал способ избавиться от кошмарных снов

Психолог Трэверс заявил, что плохие сны возникают из-за проблем в жизни

Плохие сны возникают из-за проблем в жизни, уверен психолог Марк Трэверс. Способ избавиться от кошмарных снов он назвал в статье для Psychology Today.

Психолог уверен, что сновидения — это не просто случайные образы, с их помощью можно понять психологическое состояние человека. Эксперт опирается на точку зрения Фрейда, который считал сны следствием подавленных мыслей, всплывающих из бессознательного только во время ночного отдыха. Трэверс также разделяет положения эволюционной психологии, представители которой уверены: разум во сне представляет потенциальные опасности, благодаря чему психика подготавливается к их возможному преодолению.

Если жизнь стабильна и радостна, то кошмары почти не появляются, а если человек встревожен или подавлен, то у него больше шансов увидеть неприятный сон, уверен психолог. Так, отметил Трэверс, пугающие сновидения свидетельствуют о том, что в жизни человека что-то идет не так.

Как избавиться от ночных кошмаров?

В первую очередь, психолог посоветовал обратиться за психологической помощью. Если человек проговорит с кем-то свой пугающий сон, то он перестанет его беспокоить, пояснил Трэверс. «На самом деле, вы можете обнаружить, что уже один этот способ поможет справиться с вашими плохими снами», — заявил он.

Избавиться от кошмаров или успокоиться после пробуждения от них можно, если, например, обнять плюшевого медведя, понюхать ароматическое масло, послушать спокойный подкаст или аудиокнигу, предложил психолог.

Трэверс также озвучил полезную методику для тех, кто сталкивается с одним и тем же повторяющимся сном. Он порекомендовал записать его вплоть до мельчайших подробностей и подумать, как можно изменить его концовку. «Затем каждый вечер перед сном рассказывайте новую версию сна вслух в течение примерно десяти минут», — продолжил он. В заключение психолог подчеркнул, что кошмары проистекают из тревог, поэтому если проработать причину беспокойства, то качество сна заметно улучшится.

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