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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов постпреда в СБ ООН

Посла России Змеевского вызвали в МИД Чехии из-за слов постпреда Небензи в СБ ООН

Фото: РИА Новости

Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к словам российского постпреда в ООН Василия Небензи. Об этом заявил глава чешского МИД Ян Липавский в своем Twitter.

«Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Замглавы ведомства Ярослав Курфюрст решительно осудил возмутительные и лживые обвинения РФ в адрес Чехии в СБ ООН», — написал Липавский.

При этом премьер Чехии Петр Фиала после заседания кабмина отметил, что правительство страны считает попросту неприемлемыми высказывания представителей РФ в адрес министра обороны Яны Черноховой.

Небензя назвал слова главы минобороны Чехии Яны Черноховой о том, что ей не жалко ни погибшего политолога Дарью Дугину, ни ее отца, поддержкой и пропагандой терактов, которым, по его мнению, в Чехии должна быть дана соответствующая оценка.

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Марина Совина
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