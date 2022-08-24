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Звезда «Дома дракона» рассказал о нежелании сниматься в сериале

Звезда «Дома дракона» Мэтт Смит рассказал, что не хотел сниматься в сериале

Фото: Yara Nardi / Reuters

Британский актер Мэтт Смит признался, что не хотел браться за роль принца Деймона Таргариена в сериале «Дом дракона». Его слова передает The Hollywood Reporter.

Смит был убежден, что сниматься в приквеле «Игры престолов» будет тяжело. О пробах на роль актеру рассказал его агент. «Я был на парковке, когда мой агент сказал мне: "Есть одна роль в сериале, приквеле "Игры престолов". Я ответил: "Не знаю. Это будет тяжело. Трудно соответствовать [такому сериалу]". Но предложение оставалось в силе. Потом оно вновь всплыло, я пошел на кинопробу, и все», — рассказала кинозвезда.

Свое желание участвовать в съемках Мэтт также объяснил актерским составом шоу. Он узнал, в проект также пригласили Пэдди Консидайна, чьим поклонником он является. Смит признался, что всегда хотел с ним поработать.

Звезда «Дома дракона» также добавила, что ему понравился его персонаж в сериале. «В Деймоне есть много всего. Мне нравятся его отношения с братом. Он блестящий персонаж, потому что никогда не знаешь, о чем он думает. Мне нравится его некая неоднозначность. Еще в его характере есть безжалостность — интересно наблюдать за "плохими" персонажами», — высказался актер.

Ранее сообщалось, что «Дом дракона» установил рекорд HBO по количеству зрителей.

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Дениза Мацаева
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