Приквел «Игры престолов» установил рекорд HBO по количеству зрителей

Приквел «Игры престолов» собрал почти 10 миллионов зрителей, установив рекорд HBO

Сериал «Дом Дракона» посмотрели 9,99 миллиона зрителей после выхода первой серии на каналах HBO и HBO Max. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные Warner Bros. Discovery.

Уточняется, что приквел «Игры престолов» установил рекорд, собрав самую большую аудиторию в истории HBO. Для статистики учитывалось количество зрителей в ночь премьеры с 21 по 22 августа 2022 года. Первая серия «Игры престолов», для сравнения, в 2011 году привлекла 4,2 миллиона зрителей.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ранее писатель Джордж Мартин рассказал, что выступал за продление «Игры престолов» на несколько сезонов.