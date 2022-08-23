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Приквел «Игры престолов» установил рекорд HBO по количеству зрителей

Приквел «Игры престолов» собрал почти 10 миллионов зрителей, установив рекорд HBO

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Сериал «Дом Дракона» посмотрели 9,99 миллиона зрителей после выхода первой серии на каналах HBO и HBO Max. Об этом сообщает Variety со ссылкой на данные Warner Bros. Discovery.

Уточняется, что приквел «Игры престолов» установил рекорд, собрав самую большую аудиторию в истории HBO. Для статистики учитывалось количество зрителей в ночь премьеры с 21 по 22 августа 2022 года. Первая серия «Игры престолов», для сравнения, в 2011 году привлекла 4,2 миллиона зрителей.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

Ранее писатель Джордж Мартин рассказал, что выступал за продление «Игры престолов» на несколько сезонов.

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Дениза Мацаева
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