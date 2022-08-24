Появились кадры окутанного смогом от рязанских пожаров российского города

Очевидцы публикуют кадры окутанного смогом от рязанских лесных пожаров Владимира

Смог от неутихающих лесных пожаров в Рязанской области добрался до Владимира. Кадры очевидцев с места в среду, 24 августа, публикует RT в своем Telegram-канале.

Дымка окутала город, местные жители в соцсетях жалуются на запах гари. В частности, неудобства испытывают жители микрорайонов Доброго и Загородного, а также улиц Верхняя и Нижняя Дуброва, Тракторной и Белоконской, проспекта Строителей и площади Ленина.

Ранее в среду, 24 августа, стало известно, что общая площадь лесных пожаров выросла на четверть — до 11,7 тысячи гектаров. Спасатели продолжают бороться с огнем круглосуточно.

Руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин 23 августа заявил, что пожары во Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях угрожают Москве. По его словам, в этих трех российских регионах происходят пожары, аналогичные возгораниям в Рязани, но над их ликвидацией работают меньшие по численности группировки.