Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились кадры окутанного смогом от рязанских пожаров российского города

Очевидцы публикуют кадры окутанного смогом от рязанских лесных пожаров Владимира

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Смог от неутихающих лесных пожаров в Рязанской области добрался до Владимира. Кадры очевидцев с места в среду, 24 августа, публикует RT в своем Telegram-канале.

Дымка окутала город, местные жители в соцсетях жалуются на запах гари. В частности, неудобства испытывают жители микрорайонов Доброго и Загородного, а также улиц Верхняя и Нижняя Дуброва, Тракторной и Белоконской, проспекта Строителей и площади Ленина.

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Ранее в среду, 24 августа, стало известно, что общая площадь лесных пожаров выросла на четверть — до 11,7 тысячи гектаров. Спасатели продолжают бороться с огнем круглосуточно.

Руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин 23 августа заявил, что пожары во Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях угрожают Москве. По его словам, в этих трех российских регионах происходят пожары, аналогичные возгораниям в Рязани, но над их ликвидацией работают меньшие по численности группировки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о согласии Зеленского подать в отставку в феврале
Путин заявил о вызывающих «особое беспокойство» пожарах под Рязанью
Стало известно о желании Моуриньо увидеть Дзюбу в клубе АПЛ
В Новой Гвинее появились министерства кофе и пальмового масла
Пожары из Рязанской области начали распространяться в сторону Подмосковья
Путин оценил масштабы лесных пожаров в России
Лариса Лужина высказалась об отъезде Чулпан Хаматовой из России
Раскрыта стратегия США по поставкам оружия Украине
Япония упростит правила въезда для привитых иностранных туристов
В Эстонии заявили об исходящей от российских туристов опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.