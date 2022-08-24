Госкомпании в разы увеличат траты на создание российского софта

Минцифры: госкомпании увеличат траты на создание российского софта в 3,4 раза к 2024 году

К 2024 году госкомпании увеличат траты на создание российского софта в 3,4 раза относительно последних трех лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект доклада Минцифры президенту. Доля расходов госсектора на отечественное ПО составит 80 процентов от всех затрат на информационные технологии.

Ведомство утверждает, что закупка российского софта стала наиболее значимой статьей расходов для госорганов и учреждений. В документе указано, что 43 госкомпании, представивших данные, в 2021–2024 годах потратят на IT-решения 934 миллиарда рублей, из них 650 миллиардов — на отечественное ПО и связанные с ним работы.

По данным «Ъ», после начала военных действий на Украине и ухода с рынка западных компаний, спрос госсектора и бизнеса на российский софт взлетел сразу на 300 процентов. Больше всего фирмы нуждаются в офисных приложениях. «Самый высокий спрос отмечается в наиболее значимых для работы государственного аппарата сегментах — финансовых институтах и ТЭКе», — заявил руководитель департамента развития отечественных IT-решений Softline Дмитрий Сорокин.

Однако некоторые эксперты считают, что основную выгоду от роста спроса получат государственные центры компетенций, а не частный бизнес. Продажи российских IT-компаний вырастут максимум на 10-15 процентов, ожидает эксперт в области цифровой экономики Ани Асланян. «Каждый ЦК — это госкорпорация в определенной сфере, которая будет сначала создавать ПО, а потом организовывать госзакупки, то есть государство купит у самого себя», — пояснила она.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в области импортозамещения больше всего вопросов вызывает деятельность Минцифры, в связи с чем глава ведомства Максут Шадаев будет вызван на осеннюю сессию нижней палаты парламента. С ним решили обсудить законодательное обеспечение развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Такие претензии прозвучали на фоне множества проблем, возникших при попытке перехода на отечественный софт. В частности, глава Росгеологии Сергей Горьков в конце июня полностью исключил скорую замену иностранных технологий на российские в связи с тем, что уровень зависимости составляет 95 процентов, а из-за отсутствия собственных разработок переход займет не менее пяти лет.