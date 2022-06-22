Глава госкомпании назвал невозможным скорый отказ от западного софта

Глава «Росгеологии» Горьков назвал невозможным скорый отказ от западного софта

Компании «Росгеология» нужно не менее пяти лет, чтобы заменить западный софт на российские разработки, а пока зависимость составляет 95 процентов. Такие сроки в интервью РБК назвал гендиректор госхолдинга Сергей Горьков.

По его словам, скорый отказ от иностранного программного обеспечения невозможен. Проблема заключается в том, что пока предприятие работает на том, что есть, но через какой-то срок нужно будет обновление, а лицензии больше не действуют.

Согласно указу президента страны Владимира Путина, с 1 января 2025 года госорганы и госзаказчики не имеют права использовать иностранный софт на объектах критической инфраструктуры. Также с 31 марта для закупок программного обеспечения требуется специальное разрешение правительства.

Глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ), бывший замглавы Минкомсвязи Илья Массух отметил, что импортозамещение в указанные Горьковым сроки нарушает требование.

По его словам, почти все объекты, с которыми связана «Росгеология», являются значимыми, то есть попадают в описанные критерии. Таким образом, заменить зарубежный софт нужно не за пять лет, а за 2,5 года. Массух указывает, что российские власти выделяют достаточно денег на разработку ПО, и какие-то решения уже есть, поэтому надо ускориться.

В свою очередь в пресс-службе госкомпании указали, что в России в настоящее время не существует полнофункциональных программных продуктов, автоматизирующих обработку геологической информации. Дефицит связан с решениями в части проектирования полевых работ, обработки данных сейсморазведки, глубинной миграции, комплексной интерпретации, петрофизики, структурного и бассейнового моделирования, гидромеханики и гидравлических расчетов.