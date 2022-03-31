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Госорганам запретили закупать иностранное ПО

Госорганам запретили использовать иностранный софт с 2025 года

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года органам государственной власти и другим заказчикам запрещается использовать иностранное софт и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, с 31 марта 2022 года госкомпании обязали согласовывать с Минцифры закупки иностранного софта для критически важных IT-сетей. По словам экспертов, для ряда отраслей российской экономики эти требования труднореализуемы.

К объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) относятся, в частности, IT-сети госорганов, предприятий оборонной промышленности, объектов транспорта, здравоохранения и другие. Указ требует от правительства в течение месяца утвердить требования к ПО, которое используют госорганы, а также порядок согласования закупок иностранного софта госпредприятиями. Кроме того, в течение полугода власти должны реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение преимущественного использования российской радиоэлектроники и телекоммуникационного оборудования в КИИ и поддержать создание научно-производственных объединений для разработки и производства доверенных ПАКов.

Новый документ касается не всех субъектов КИИ, а лишь тех организаций, которые закупают софт по федеральному закону 223-ФЗ — то есть госкорпораций, монополий, сбытовых, государственных унитарных предприятий, объяснил руководитель отдела консалтинга и аудита информационной безопасности Step Logic Денис Пащенко. Тем не менее указ все еще требует пояснений, так как к его деталям остается ряд вопросов.

Так, эксперты не могут определить, что конкретно понимается под импортным ПО. «В отличие от бытовых представлений, к ПО относятся не только операционные системы или офисные приложения, но и, например, микропрошивки контроллеров, средства разработки и отладки, библиотеки, компиляторы языков», — отмечает директор центра противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащита» Иван Мелехин. Если все перечисленные продукты теперь подлежат импортозамещению, то новые меры потребуют огромных затрат, считает специалист.

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Управляющий RTM Group Евгений Царев также отметил, что из документа неясно, касаются ли новые требования банков. Если это так, выполнить их будет очень трудно, так как в настоящее время на рынке нет альтернатив некоторым ушедшим игрокам, таким как Microsoft или IBM. Многие банки также используют мобильные приложения, которые подлежат установке на зарубежные операционные системы, поэтому с их работой также могут возникнуть трудности.

В марте из-за массового ухода ведущих IT-компаний в области информационной безопасности российским банкам пришлось идти на крайние меры ради устранения дефицита оборудования и замены ПО. Например, некоторые банки стали покупать продукты на «Авито», где оборудование пока доступно, — крупнейшие игроки были готовы выкупать его за «любые деньги». Наиболее чувствительным стал отказ от сотрудничества таких поставщиков, как CiscoOracle, Microsoft, Fortinet, Checkpoint.

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Софья Ермакова
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