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США оценили готовность дальнейшего сотрудничества с Китаем

Госдеп сообщил, что США будут держать открытыми каналы коммуникации с Китаем

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Представитель Госдепартамента оценил готовность США к дальнейшему сотрудничеству с Китаем. По его словам, Вашингтон планирует и дальше держать открытыми каналы коммуникации с Пекином и стремиться преодолевать все разногласия, сообщает ТАСС.

«23 августа первый заместитель госсекретаря (Уэнди Шерманприм. «Ленты.ру») встретилась с послом КНР в США (Цинь Ганом — прим. «Ленты.ру»). Мы держим и продолжим держать открытыми каналы коммуникации с КНР», — рассказал он.

В американском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Китай принял решение о закрытии ряда ключевых каналов коммуникации, а также о приостановке сотрудничества по некоторым важным вопросам. При этом в Госдепе подчеркнули, что Вашингтон будет продолжать искать разные способы коммуникации для того, чтобы разрешать все имеющиеся разногласия.

Ранее Минторг США ввел санкции против семи компаний, связанных с Китаем. Отмечается, что речь идет о нескольких научно-исследовательских институтах и других научных организациях.

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Марина Совина
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