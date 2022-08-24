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В Запорожье погиб глава администрации Михайловки

В Запорожской области совершено покушение на главу Михайловки Сушко, он погиб

Фото: Telegram-канал Владимира Рогова

В Запорожской области в результате покушения погиб глава населенного пункта Михайловка Иван Сушко, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Взрывное устройство заложили под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта. «В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о покушении на главу Департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. В результате срабатывания взрывного устройства Телегин получил множественные ранения и контузию, его доставили в больницу, где он проходит лечение.

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Василий Мека
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