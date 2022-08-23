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В Херсоне совершено покушение на замглавы внутренней политики области

В Херсоне совершили покушение на замглавы внутренней политики области Телегина, он ранен

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Херсоне совершено покушение на заместителя главы Департамента внутренней политики администрации области Игоря Телегина, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, 22 августа около 6 часов вечера на улице Карбышева сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), расположенное на обочине дороги. СВУ начинили металлическими шариками от подшипников, мощность взрыва составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате детонации Телегин получил множественные ранения и контузию.

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал РИА Новости, что Телегин жив и проходит лечение в больнице. «Только что мы с ним разговаривали. Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — сообщил Стремоусов.

Ранее сообщалось о неудавшемся покушении на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Взрывное устройство установили на въезде в Мариупольский зоопарк перед визитом градоначальника. Детонация произошла, но никто не пострадал.

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