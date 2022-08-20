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Стало известно о покушении на мэра Мариуполя

ТАСС сообщил о покушении мэра Мариуполя Константина Иващенко

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Неизвестные готовили покушение на мэра Мариуполя Константина Иващенко, заложив взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк перед его визитом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, взрывное устройство сработало в момент приезда градоначальника, однако он не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают саперы. Предполагается, что опасных устройств со взрывчаткой может быть больше.

Источник ТАСС в мэрии подтвердил данные корреспондента. «Да, было, все живы, все в порядке», — заявил он, отвечая на вопрос о покушении.

Ранее в Запорожье сообщили о предотвращении провокации на АЭС.

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Варвара Кошечкина
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