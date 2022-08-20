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В Запорожье заявили о предотвращении провокации на АЭС

Член администрации Запорожья Рогов заявил о предотвращении украинской провокации на ЗАЭС

Фото: Maxim Gavrilyuk / Wikimedia Commons

Провокацию, которая готовилась украинскими властями на Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось предотвратить. Об этом заявил член администрации региона Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«Девятнадцатого августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию», — сказал он, отметив, что в противном случае последствия могли бы быть непоправимыми.

Также Рогов допустил, что киевские власти осуществят новые попытки обстрела АЭС и новые провокации.

Ранее Минобороны России заявило, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной АЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По информации Минобороны, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

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Никита Абрамов
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