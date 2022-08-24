Медведев высказался о причинах спецоперации

Медведев: Россия не могла примириться с тем, что НАТО «расквартируется» на Украине

Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на территории Украины. Так о причинах специальной военной операции высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что решение о спецоперации было принято в превентивных мерах, чтобы западные страны не могли атаковать Россию.

«Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники (...) примут решение, например, атаковать нашу территорию», — отметил Медведев.

Ранее он заявил, что целью Запада является уничтожение России. По словам зампреда Совбеза, эта цель у Запада была и ранее, и она осуществляется через раскачивание ситуации в соседних с Россией государствах.