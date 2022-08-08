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Медведев заявил о намерении Запада уничтожить Россию

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что целью Запада является уничтожение России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Целью Запада является уничтожение России. С таким заявлением в интервью агентству ТАСС выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам зампреда Совбеза, эта цель у Запада была и ранее, и она осуществляется через раскачивание ситуации в соседних с Россией государствах.

«Цель прежняя: уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад», — оценил намерения Запада политик.

Ранее Медведев пообещал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу повторение истории с победой России. «У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — писал в своем Telegram-канале Медведев.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

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Валерий Розенберг
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