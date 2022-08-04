Медведев пообещал Столтенбергу повторение истории с победой России

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Столтенберг забыл победителя Второй мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в украинском конфликте, который тот назвал самым опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны. Комментарий российского политика размещен в его Telegram-канале.

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится», — написал Медведев.

Ранее заявление генсека НАТО прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, напряженную ситуацию в Европе, о которой говорил Столтенберг, спровоцировала агрессивная политика военного блока в отношении России, а настоящей угрозой для мирового порядка стал переворот на Украине, совершенный в 2014 году.

Йенс Столтенберг заявил, что Европа в настоящий момент находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

Он заверил, что блок стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну», в то же время, по его словам, «нельзя допустить, чтобы Россия победила».