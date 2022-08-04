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Кремль назвал госпереворот на Украине в 2014 году настоящей угрозой миропорядку

Пресс-секретарь Песков счел госпереворот на Украине в 2014-м настоящей угрозой миропорядку

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Государственный переворот на Украине в 2014 году, который контролировали страны-члены НАТО, стал настоящей угрозой миропорядку. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что силовой захват власти на Украине случился вопреки гарантиям, которые давали министры иностранных дел некоторых западных государств.

«Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошtл на Украине в 14-м году, и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО», — сказал представитель Кремля.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Европа сейчас находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны.

Он добавил, что Североатлантический альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну», в то же время, по его мнению, «нельзя допустить, чтобы Россия победила».

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Анна Щербакова
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