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НАТО заявила о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны

Генсек НАТО заявил о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Европа в настоящий момент находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну». «Конфликт на Украине — самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», — сказал Столтенберг.

В июне Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года.

Варвара Кошечкина
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