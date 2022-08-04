НАТО заявила о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны

Генсек НАТО заявил о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны

Европа в настоящий момент находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По его словам, альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну». «Конфликт на Украине — самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны, и нельзя допустить, чтобы Россия победила», — сказал Столтенберг.

В июне Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года.