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Стало известно о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года

Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года

Фото: Europa Press / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — уточнил он, добавив, что НАТО усилила военное присутствие на востоке альянса и начала вкладывать больше денег в оборону.

В среду, 29 июня, стало известно, что лидеры стран-участниц НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности альянса.

При этом военно-политический блок не хочет конфронтации с Москвой и отказывается считать себя угрозой для нее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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