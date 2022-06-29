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НАТО не захотела конфронтации с Россией

НАТО не хочет конфронтации с Россией и заинтересована в коммуникации с Москвой

Фото: Olivier Matthys / AP

НАТО не захотела конфронтации с Россией и отказалась считать себя угрозой для Москвы. Об этом говорится в новой стратегической концепции Североатлантического альянса, принятой лидерами организации на саммите в Мадриде.

«В свете ее враждебной политики и действий мы не можем считать Российскую Федерацию нашим партнером», — утверждается в документе. В то же время НАТО по-прежнему заинтересована в поддержании каналов коммуникации с Москвой для «снижения рисков, предотвращения эскалации и повышения транспарентности».

Ранее в Мадриде стартовал саммит лидеров стран-участниц НАТО. Согласно принятой на встрече концепции, Россия, прежде считавшаяся партнером альянса, была признана «самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников».

Перед этим премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что лидеры Североатлантического альянса призвали украинского президента Владимира Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Политик добавил, что страны НАТО продолжат оказывать поддержку Киеву для «победы на поле боя».

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Валентина Шварцман
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