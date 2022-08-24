Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США заявили о работающем против Украины времени

Координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что время работает против Украины
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Jim Bourg / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью CNN заявил, что время работает против Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — подчеркнул он.

По словам Кирби, Соединенные Штаты и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить еще 16 миллиардов долларов финансовой помощи от Запада до конца года в дополнение к уже полученным 14 миллиардам. По его словам, эту сумму власти надеются получить до конца года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии пообещала применить ядерное оружие при необходимости
На Украине заявили о страхе из-за «усталости» мира от спецоперации
США заявили о работающем против Украины времени
В Европарламенте усомнились в консенсусе ЕС по запрету выдачи виз россиянам
Бывшая учительница неожиданно созналась в совращении ученицы
Умер основатель одного из первых в мире хедж-фондов
В Литве назвали условие для пропуска россиян в Прибалтику
Захарова высмеяла заявление Трасс о готовности применить ядерное оружие
На модернизацию ЖКХ в России выделят сотни миллиардов рублей
Большинство россиян заявило о бесполезности западных ценностей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.