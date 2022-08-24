США заявили о работающем против Украины времени

Координатор Белого дома Джон Кирби заявил, что время работает против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью CNN заявил, что время работает против Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать», — подчеркнул он.

По словам Кирби, Соединенные Штаты и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить еще 16 миллиардов долларов финансовой помощи от Запада до конца года в дополнение к уже полученным 14 миллиардам. По его словам, эту сумму власти надеются получить до конца года.

