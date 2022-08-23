На Украине рассказали об увеличении финансовой помощи от Запада

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев хочет получить еще 16 млрд долларов от Запада

Киев хочет получить еще 16 миллиардов финансовой помощи от Запада до конца года в дополнение к уже полученным 14 миллиардам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит РИА Новости.

«Совместная работа нашей команды во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь свыше 14 миллиардов долларов внешнего финансирования от союзников Украины. До конца года мы планируем получить еще от 12 до 16 миллиардов долларов», — рассказал премьер.

Он отметил, что 40 процентов от всего бюджета Украина расходует на военные цели. Новый транш позволит увеличить расходы на государственный аппарат, социальные службы и здравоохранение.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите «Крымская платформа» в Киеве заявил, что Германия и Канада согласовали новый пакет военной помощи Украине, в который вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и «тонны» боеприпасов.