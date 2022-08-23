На Украине рассказали об увеличении финансовой помощи от Запада
Киев хочет получить еще 16 миллиардов финансовой помощи от Запада до конца года в дополнение к уже полученным 14 миллиардам. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его слова приводит РИА Новости.
«Совместная работа нашей команды во главе с президентом Владимиром Зеленским позволила привлечь свыше 14 миллиардов долларов внешнего финансирования от союзников Украины. До конца года мы планируем получить еще от 12 до 16 миллиардов долларов», — рассказал премьер.
Он отметил, что 40 процентов от всего бюджета Украина расходует на военные цели. Новый транш позволит увеличить расходы на государственный аппарат, социальные службы и здравоохранение.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите «Крымская платформа» в Киеве заявил, что Германия и Канада согласовали новый пакет военной помощи Украине, в который вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и «тонны» боеприпасов.